Proteste gegen Lukaschenko : Belarus: USA und EU verurteilen Gewalt gegen Demonstranten

Demonstranten und Einsatzkräfte der Sonderpolizei OMON stehen sich am Unabhängigkeitsplatz in Minsk gegenüber. Foto: Ulf Mauder/dpa

Minsk Die USA, die EU, Großbritannien und die Schweiz haben das gewaltsame Vorgehen der autoritären Staatsführung in Belarus (Weißrussland) gegen pro-demokratische Demonstranten scharf kritisiert.



„Wir verurteilen den unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt und fordern die belarussischen Behörden auf, die Gewalt und die Drohungen einzustellen, militärische Gewalt gegen die eigenen Bürger des Landes anzuwenden“, teilten die Vertretungen der drei Länder und der EU in Minsk am Samstag in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Seit der Präsidentenwahl vor knapp drei Wochen kommt es landesweit zu Massenprotesten. Der autoritäre Staatschef Alexander Lukaschenko beansprucht den Sieg für sich. Das Ergebnis von 80,1 Prozent für ihn nach 26 Jahren an der Macht steht als grob gefälscht international in der Kritik.

Alle „unrechtmäßig Festgenommenen“ sollten „unverzüglich und bedingungslos freigelassen“ werden, hieß es in der Mitteilung weiter. Man unterstütze zudem die Forderung nach „Grundfreiheiten und grundlegenden Menschenrechten durch freie und faire Wahlen“.

Die drei Länder und die EU forderten erneut eine vollständige und transparente Untersuchung aller Vorwürfe zu Verbrechen und Übergriffen. „Mit Trauer und Unglauben haben wir den Verlust von Menschenleben, das Leiden, Verletzungen der Menschenwürde und der Gerechtigkeit in Belarus verfolgt“, hieß es.

Die Außenminister der EU-Staaten hatten sich am Freitag auf Strafmaßnahmen gegen ranghohe Unterstützer Lukaschenkos verständigt. Den Betroffenen werde vorgeworfen, für Wahlfälschungen und die gewaltsame Niederschlagung friedlicher Proteste verantwortlich zu sein, hatte der Außenbeauftragte Josep Borrell am Freitag in Berlin erklärt. Wie viele Personen betroffen sein werden, steht noch nicht endgültig fest. Voraussichtlich werde die zuletzt anvisierte Zahl von rund 20 Personen noch einmal erhöht, sagte Borrell.

Unterdessen geht die die autoritäre Staatsführung in Belarus massiv gegen Journalisten vor. Mehreren Vertretern westlicher Medien seien die Akkreditierungen entzogen worden, berichtete ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur in Minsk. Einige seien bereits des Landes verwiesen worden.

Medienvertreter berichteten der dpa, dass Sicherheitskräfte sie über Nacht festgehalten hätten. Die Behörden wollen damit eine Berichterstattung über die landesweiten Proteste verhindern.

Der belarussische Journalistenverband sprach von einem massiven Entzug von Akkreditierungen auch für Medienvertreter aus Belarus, die für ausländische Fernseh- oder Rundfunksender, Zeitungen oder Nachrichtenagenturen arbeiteten - darunter für den britischen Sender BBC. Russische Medien berichteten, dass auch eigene Journalisten bereits das Land verlassen mussten.

Über den Entzug der Arbeitserlaubnis entscheidet eine Kommission für die Informationssicherheit unter anderem mit Vertretern des Verteidigungs- und des Innenministeriums und des Geheimdienstes KGB.

In Belarus benötigen Medienschaffende eine Akkreditierung, um dort überhaupt arbeiten zu können. Die Behörden in der früheren Sowjetrepublik hatten zuletzt Journalisten ohne diese Arbeitserlaubnis bereits am Flughafen in Minsk zurückgewiesen.

Russlands Präsident Wladimir Putin bekräftigte derweil, dass er den Wahlsieg des belarussischen Staatschefs anerkennt. „Wie Sie wissen, habe ich Alexander Lukaschenko zu seinem Sieg gratuliert“, sagte der Kremlchef in einem am Samstag ausgestrahlten Interview des staatlichen Fernsehsenders Rossija 1. Putin hatte wie auch China Lukaschenko kurz nach der Abstimmung gratuliert.

In der Welt sei überhaupt nichts „ideal“, sagte Putin dazu - „weder in der Politik noch in der Wirtschaft noch im sozialen Bereich“. Selbst in der Natur sei nichts ideal. Er zweifele daran, ob auch alle Zweifler ehrlich seien. Die EU hatte die Abstimmung nicht anerkannt.

Internationale Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) waren das erste Mal seit Jahren nicht vor Ort. Sie hatte zuvor noch nie eine Wahl als demokratisch anerkannt. Die OSZE hatte angeboten, zwischen der Führung in Minsk und der Opposition zu vermitteln. Lukaschenko lehnte das ab.

Putin sagte: „Warum sind sie nicht gekommen? Das lässt uns sofort denken, dass im Grunde genommen eine Haltung zu den Ergebnissen der Wahl da schon vorbereitet wurde.“ Die OSZE hatte ihre Abwesenheit mit dem Fehlen einer Einladung begründet, die international üblich sei.

© dpa-infocom, dpa:200829-99-354634/3

(dpa)