Krieg in der Ukraine : Belarussische Opposition in Sorge um mögliche Mobilmachung

Belarussische Opposition in Sorge um mögliche Mobilmachung

Krieg in der Ukraine

Kremlchef Wladimir Putin (l) und der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko in Minsk. Foto: Pavel Bednyakov/Pool Sputnik Kremlin via AP/dpa

Berlin Befürchtungen über eine belarussische Beteiligung am Krieg gegen die Ukraine gibt es schon lange. Einem Oppositionspolitiker zufolge sind die Vorbereitungen für eine Mobilmachungen weit fortgeschritten.

In der belarussischen Opposition mehren sich Sorgen vor einer möglichen Mobilmachung in ihrem Land zur Unterstützung von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der im Warschauer Exil lebende Oppositionspolitiker Pawel Latuschka sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Vorbereitungen dafür seien weit fortgeschritten. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko brauche nur noch auf Befehl des Kremls auf den Knopf zu drücken, um mit der Mobilmachung zu beginnen. Der frühere belarussische Kulturminister Latuschka gehört dem Exilkabinett von Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja an.