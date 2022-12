Emeritierter Papst : Benedikts Zustand „unverändert“: Nierenprobleme laut Medien

Rom Die Gesundheit des emeritierten Papst Benedikt XVI. hat sich vorerst nicht verschlechtert. Die für gewöhnlich gut informierte römisch-katholische Tageszeitung „La Croix“ aus Frankreich liefert Details.

Der Gesundheitszustand von Benedikt XVI. hat sich laut offiziellen Angaben aus dem Vatikan nicht negativ verändert. „Letzte Nacht konnte der emeritierte Papst gut schlafen. Er nahm gestern Nachmittag auch an der Feier der Heiligen Messe in seinem Zimmer teil. Derzeit ist sein Zustand stabil“, teilte Matteo Bruni, der Sprecher des Heiligen Stuhls, mit.

Die italienische Zeitung „Corriere della Sera“ schrieb, dass Benedikt in jener Phase, als sich die Lage verschlimmert hatte, „für einige Zeit das Bewusstsein verlor“. Aber bereits am Donnerstag habe er positiv auf die Behandlung reagiert und wieder mit den Personen kommunizieren können, hieß es weiter. Der gebürtige Bayer selbst habe es abgelehnt, in ein Krankenhaus gebracht zu werden.