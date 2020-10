Ankara fordert Beteiligung : Berg-Karabach: Armenien gegen Vermittlerrolle der Türkei

Baku/Eriwan Im blutigen Konflikt in Berg-Karabach im Südkaukasus lehnt Armenien eine Vermittlerrolle der Türkei ab. „Das ist eine seltsame Position“, sagte der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan der russischen Nachrichtenagentur Interfax.

Bislang vermittelt die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) unter dem Vorsitz von Frankreich, Russland und den USA in dem jahrzehntealten Konflikt. „Die Verhandlungen sollten in diesem Format fortgesetzt werden“, sagte Paschinjan. Das sei auch in einer gemeinsamen Erklärung in Moskau so vereinbart worden. „Aber Aserbaidschan ändert jedes Mal seine Position.“