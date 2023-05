Konflikte Berg-Karabach-Konflikt: Armenien und Aserbaidschan wollen Streit beilegen

Um womöglich das Friedensabkommen festzuklopfen, sollten Aliyev und Paschinjan am Abend unter Vermittlung von Kremlchef Wladimir Putin zusammenkommen. Zunächst war unklar, ob dies gelingen würde. Nicht mit am Tisch sitzt die Führung der international nicht anerkannten Region Berg-Karabach. Putin hatte 2020 nach dem letzten Krieg 2000 russische Soldaten in die Region entsandt und einen Waffenstillstand vermittelt, um die Vereinbarung durchzusetzen. Dennoch kam es wiederholt zu blutigen Gefechten. Große Teile der armenischen Bevölkerung sind dagegen, das Konfliktgebiet aufzugeben.