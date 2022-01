Trotz Sanktionen : Bericht aus Südkorea: Nordkorea setzt Raketentests fort

Seoul Wegen seiner Raketentests in diesem Jahr zog Nordkorea neue Kritik auf sich. Nun fliegen Laut Südkorea erneut zwei Raketen in Richtung offenes Meer.

Nordkorea habe heute in Hamhung an der Ostküste zwei mutmaßliche ballistische Raketen von kurzer Reichweite in Richtung Meer abgefeuert, teilte das Militär im benachbarten Südkorea mit. Sie seien etwa 190 Kilometer weit geflogen und ins Ostmeer (Japanisches Meer) gestürzt. Es war bereits der sechste Raketentest durch Nordkorea seit Beginn des Jahres.