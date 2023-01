Vetternwirtschaft : Bericht: BBC-Vorsitzender beriet Johnson vor Ernennung

Richard Sharp (l), BBC-Vorsitzender, und Boris Johnson, ehemaliger Premierminister von Großbritannien. Foto: House Of Commons/PA Wire/dpa

London Hat der BBC-Chef seinen Posten im Gegenzug zu einer finanziellen Hilfe an Ex-Premier Boris Johnson erhalten? Die britische Opposition dringt auf eine Untersuchung.

Der BBC-Vorsitzende (Chairman) wird vom Monarchen auf Vorschlag des Premierministers und der Kulturministerin ernannt. Der öffentlich-rechtliche Sender ist nicht am Auswahlprozess beteiligt.

„Die Finanzangelegenheiten dieses in Ungnade gefallenen ehemaligen Premierministers werden immer düsterer und ziehen die Konservative Partei immer tiefer in den Sumpf“, sagte die Generalsekretärin der Labour-Partei, Anneliese Dodds. Es gehe um ernste Fragen: „Warum wurde dieses Geld nie deklariert, und was genau hat er diesen sehr großzügigen Freunden als Gegenleistung für solch großzügige Kredite versprochen?“