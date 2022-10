Britische Ex-Premierministerin : Bericht: Handy von Liz Truss wohl von Moskau gehackt

London Während des Wettkampfs um die Nachfolge des damaligen britischen Premiers Boris Johnson ist ein Hackerangriff auf das Handy von Liz Truss entdeckt worden. Die Informationen hatte Johnson offenbar zurückgehalten.

Die Zeitung „Mail on Sunday“ berichtete, dass es mutmaßlich russischen Angreifern gelungen sei, im Sommer das Handy der damaligen Außenministerin zu knacken. Es werde davon ausgegangen, dass sie dabei in den Besitz geheimer Nachrichten mit internationalen Verbündeten wie auch an private Konversationen gelangt seien, schrieb das Blatt am Sonntag unter Berufung auf mehrere Quellen.