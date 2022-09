Ruanda : Bericht: London will auch gefolterte Asylsuchende ausfliegen

London Das Vorhaben - bestimmte Asylsuchende verschiedener Nationalitäten nach Ruanda auszufliegen - ist mehr als umstritten. Nun plant London offenbar auch besonders vulnerable Gruppen dorthin zu bringen.

Großbritannien will einem Gutachten zufolge auch Asylsuchende nach Ruanda bringen lassen, die in ihrer Heimat gefoltert wurden. Bei 14 von 17 untersuchten Migranten, die in das ostafrikanische Land geflogen werden sollen, stellten Ärzte der Organisation Medical Justice „klinische Belege“ für Folter fest, wie die BBC am Donnerstag berichtete. Sechs von ihnen sollen Opfer von Menschenhandel geworden sein. Aus welchem Land sie stammen, ging aus dem Bericht nicht hervor.