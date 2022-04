Russische Invasion : Bericht: Weitere US-Waffenlieferungen treffen in Ukraine ein

Bericht: Weitere US-Waffenlieferungen treffen in Ukraine ein

Ukrainische Panzer bewegen sich auf einer Straße in einem Außenbezirk von Kiew. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Washington/Kiew Die USA haben laut Medienberichten weitere Waffen und Munition an die Ukraine geliefert. Die US-Hilfen für Kiew summieren sich inzwischen auf insgesamt rund 3,2 Milliarden Dollar.

Erste Teile des jüngsten Unterstützungspakets an Waffen und Munition aus den USA sind in der Ukraine eingetroffen. Das berichtete der TV-Sender CNN in der Nacht zu Sonntag unter Berufung auf einen Beamten im Weißen Haus.