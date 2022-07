Ukraine-Krieg : Berichte: Botschafter Melnyk soll nach Kiew zurückkehren

Berlin Mit seinen Äußerungen hat der ukrainische Botschafter immer wieder für Irritationen gesorgt. Zuletzt ist er wegen seiner umstrittenen Äußerungen über einen früheren Nationalistenführer mächtig unter Druck geraten.

Mächtig unter Druck

Melnyk ist in Deutschland durch scharfe Kritik an der Ukraine-Politik der Bundesregierung bekannt. Zuletzt geriet er mit umstrittenen Äußerungen über den früheren Nationalistenführer Stepan Bandera (1909-1959) unter Druck. Melnyk hatte Bandera in einem Interview in Schutz genommen und gesagt: „Bandera war kein Massenmörder von Juden und Polen.“ Dafür gebe es keine Belege.