Japan : Berichte: Japans Regierungschef Suga will zurücktreten

Tokio Ende dieses Monats ist die Neuwahl des Parteivorsitzes der regierenden Liberaldemokratischen Partei in Japan geplant. Nun berichtet ein TV-Sender, dass Ministerpräsident Suga nicht kandidieren wird.

Suga hatte zu Beginn seiner Amtszeit in Umfragen hohe Zustimmungswerte um die 70 Prozent erzielt. Doch eine Serie von Skandalen um Vetternwirtschaft mehrerer Parteimitglieder sowie Sugas Umgang mit der Corona-Pandemie und die erst spät in Schwung gekommene Impfkampagne ließen seine Popularität im Volk stark absinken. Auch sein Festhalten an den Olympischen Spielen in Tokio trotz der Pandemie stieß auf Kritik.