Erkrankter Kremlkritiker : Berlin: „Gewisse Wahrscheinlichkeit“ für Nawalny-Vergiftung

Berlin/Moskau Der Kremlkritiker Alexej Nawalny wird in der Berliner Charité behandelt - schwer bewacht vom Bundeskriminalamt. Die Bundesregierung hält einen Giftanschlag auf den wohl bekanntesten Oppositionellen Russlands für möglich.

Nawalny ist seit Jahren einer der bekanntesten Widersacher von Kremlchef Wladimir Putin. Der Aktivist hat sich mit seinen Recherchen zu Korruption und Machtmissbrauch viele Feinde gemacht. Nawalny spricht dieses Thema so deutlich an wie kaum jemand sonst in Russland. Seit Donnerstag liegt er im Koma. Zunächst wurde er in einem Krankenhaus in Sibirien versorgt, am Wochenende aber in die Charité überstellt.