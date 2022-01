Italien : Berlusconi gibt vor Präsidentenwahl auf

Ein Wandbild des Politikers Silvio Berlusconi in Rom. Foto: Marilla Sicilia/Mondadori/ZUMA/dpa

Rom Lange hatte Silvio Berlusconi an einen letzten Triumph geglaubt. Doch sein Plan, Staatspräsident zu werden, ist gescheitert. Der Politik-Senior zieht sich zurück.

Der ehemalige Regierungschef musste seinen Lebenstraum aufgeben, italienischer Staatspräsident zu werden. Knapp zwei Tage vor Beginn der Wahl am Montag in Rom machte der 85-Jährige seinen Rückzug offiziell. Enttäuscht von dieser Niederlage schwänzte Berlusconi am Samstagabend ein virtuelles Spitzentreffen der Mitte-Rechts-Parteien und ließ seine Entscheidung stattdessen von einer Parteifreundin der Forza Italia verlesen.