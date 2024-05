Kommentar zu den US-Studentenprotesten Besonnene Kräfte sollten die Spannungen verringern

Die Studierendenproteste gegen den Gaza-Krieg drohen aus dem Ruder zu laufen. An der Keimzelle in New York war eine kleine Gruppe von Eiferern in ein Vorlesungsgebäude an der Elite-Universität Columbia eingebrochen. Die polizeiliche Räumung der Hamilton Hall stellte sich als alternativlos heraus. Die gewaltsame Besetzung hatte nichts mit Redefreiheit zu tun. Dagegen ging es dem rechten Trump-Freund im Gouverneursamt von Texas darum, an der Universität von Austin ein Exempel zu statuieren. Er schickte hochgerüstete Polizisten in Kampfmontur auf den Campus, um Proteste zu ersticken. Die unverhältnismäßige Reaktion war ein Angriff auf demokratische Grundrechte.