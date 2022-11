Konflikte : Biden: Abschuss der Rakete aus Russland ist unwahrscheinlich

Warschau In einem polnischen Ort nahe der Grenze zur Ukraine schlägt eine Rakete russischer Bauart ein. Zwei Menschen werden getötet, Polen alarmiert Teile seiner Armee. Woher kam der Flugkörper?

Die in Polen eingeschlagene Rakete ist nach Angaben von US-Präsident Joe Biden wahrscheinlich nicht von Russland aus abgefeuert worden.

„Ich werde sicherstellen, dass wir ganz genau herausfinden, was passiert ist“, so Biden. Nach ersten Erkenntnissen sei es aber „unwahrscheinlich“, dass die Rakete aus Russland abgefeuert worden sei. Es gebe entsprechende Informationen über die Flugbahn, die dem entgegenstünden, sagte Biden auf der indonesischen Insel Bali.

Die Explosion war nach Angaben der Regierung in Warschau von einer Rakete aus russischer Produktion ausgelöst worden. Der Einschlag in dem Dorf Przewodow habe sich am Dienstag um 15.40 Uhr ereignet, dabei seien zwei polnische Staatsbürger getötet worden, teilte das polnische Außenministerium mit.