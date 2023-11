Apec-Gipfel Biden betont US-Führungsanspruch im Pazifikraum

Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris reisten mehrfach in die Region und rollten vielen Partnern von dort im Gegenzug in Washington den roten Teppich aus. Der US-Präsident belebte auch mehrere Gesprächsformate mit asiatischen Partnern wieder. Hinzu kamen diverse Trips seiner Kabinettsmitglieder in den indopazifischen Raum. Selbst in den vergangenen Tagen waren Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin zu ausgedehnten Trips in Asien unterwegs, trotz der parallelen fieberhaften diplomatischen Bemühungen im Nahost-Konflikt.