USA : Biden erstmals als Präsident beim Golfen

Washington Knapp 300 Mal ging Ex-US-Präsident Donald Trump während seiner Amtszeit auf den Golfplatz. Nun machte auch Nachfolger Biden erstmals als Präsident eine Runde.

Trump war immer wieder dafür kritisiert worden, als Präsident zu viel Zeit mit Golf zu verbringen. Nach einer Zählung der Webseite „Trump Golf Count“ war Trump - dem selber mehrere Golfressorts gehören - in seiner vierjährigen Amtszeit knapp 300 Mal auf dem Golfplatz. Biden verbringt seine Wochenenden in der Regel ohne offizielle Termine in seinem Haus in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware.