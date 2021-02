Kritik an China : Biden macht Xi Druck bei Handel und Menschenrechten

Peking/Washington Das Verhältnis zwischen den USA und China ist auf einem historischen Tiefstand. Erstmals telefoniert der neue US-Präsident Biden mit Staatschef Xi Jinping. Die Gegensätze prallen sofort aufeinander.

In dem Gespräch gut drei Wochen nach seiner Amtsübernahme unterstrich Biden seine „grundlegenden Sorgen über Pekings zwangsweise und unfaire wirtschaftliche Praktiken, die Repression in Hongkong, Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und zunehmend herausfordernde Aktionen in der Region, einschließlich gegenüber Taiwan“, wie das Weiße Haus anschließend mitteilte.