Gräueltaten in Butscha : Biden: Putin sollte wegen Kriegsverbrechen vor Gericht

Washington US-Präsident Joe Biden hat nach den schrecklichen Bildern aus der ukrainischen Stadt Butscha gefordert, Kremlchef Wladimir Putin zur Rechenschaft zu ziehen. Es müsse einen Prozess wegen Kriegsverbrechen geben.

„Er sollte zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte Biden am Montag in Washington. „Dieser Kerl ist brutal. Es ist abscheulich, was in Butscha passiert, und alle haben es gesehen“, sagte Biden. Es handle sich um ein Kriegsverbrechen. Untersuchungen müssten nun „alle Details“ dokumentieren, „damit es einen Prozess wegen Kriegsverbrechen geben kann“, sagte Biden.