Amerika-Gipfel : Biden schwört Regierungschefs auf Kooperation ein

Los Angeles US-Präsident Biden setzt beim Amerika-Gipfel auf Solidarität und gemeinsame Zusammenarbeit. Regionale Herausforderungen wie Migration will man vereint angehen - eine Erklärung soll heute folgen.

Gemeinsame Deklaration zur Migration erwartet

Biden kündigte für Freitag eine gemeinsame Deklaration zur Migration an: „Jedes unserer Länder ist von beispiellosen Migrationsbewegungen betroffen. Ich glaube, dass es unsere gemeinsame Aufgabe ist, diese Herausforderung zu meistern.“ Die US-Regierung will die Staaten in Lateinamerika stärker einbinden, um die massive Migration in die Vereinigten Staaten zu bremsen. Der Gipfel-Boykott der Präsidenten von Mexiko, Guatemala, Honduras und Salvador könnte dem ambitionierten Migrationsplan allerdings die Schlagkraft nehmen. Aus diesen Ländern kommt ein großer Teil der Migranten, die vor der Gewalt und der Armut in ihrer Heimat fliehen und in den USA ein besseres Leben suchen.