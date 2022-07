Nahost-Konflikt : Biden spricht sich für Zwei-Staaten-Lösung aus

Betlehem US-Präsident Biden sieht weiterhin in einer Zwei-Staaten-Lösung den besten Weg für die Sicherheit im Nahen Osten. Doch liege dieses Ziel noch in wetier Ferne.

Abbas hat die USA zur Anerkennung eines palästinensischen Staates aufgefordert. „Der Schlüssel zu Frieden und Sicherheit in unserer Region beginnt mit der Anerkennung des Staates Palästina“, sagte Abbas. Das palästinensische Volk müsste in die Lage versetzt werden, seine legitimen Rechte zu erlangen. Alle Fragen des dauerhaften Status, einschließlich der Frage der palästinensischen Flüchtlinge, müssten gelöst werden. Israel müsse die Besatzung der palästinensischen Gebiete beenden.

Biden fordert Ende der Gewalt

Hamas lehnt unabhängigen jüdischer Staat ab

Biden hatte in der Vergangenheit betont, ein nachhaltiger Frieden sei erst möglich, sobald alle Akteure in der Region zweifelsfrei „das Recht Israels anerkennen, als unabhängiger jüdischer Staat zu existieren“. Das aber lehnt etwa die in Gaza herrschende Hamas bisher ab. Die Palästinenser wiederum sehen in den israelischen Siedlungen im Westjordanland ein Hindernis für eine Zwei-Staaten-Lösung.