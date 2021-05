Rassismus in den USA : Biden trifft am Jahrestag von George Floyds Tod Angehörige

Washington Der Tod von George Floyd hat den damaligen Präsidentschaftskandidaten Biden tief erschüttert. Als US-Präsident empfängt er zum Jahrestag von Floyds Tod nun dessen Familienangehörige im Weißen Haus.

Biden werde am Jahrestag mit Floyds Familie in Washington zusammenkommen, teilte das Weiße Haus mit. Floyds Tod am 25. Mai 2020 in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota hatte in den USA über Monate hinweg Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst. Biden war damals Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten. Er hat den Kampf gegen Rassismus zu einem seiner zentralen Anliegen erklärt.