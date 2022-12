Selenskyj in Washington : Biden: Ukrainischer Freiheitskampf Teil von „etwas Größerem“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (l) und US-Präsident Joe Biden bei einer Pressekonferenz im East Room des Weißen Hauses in Washington. Foto: Andrew Harnik/AP/dpa

Washington Als erste Auslandsreise seit Beginn des Krieges in seinem Land reist der ukrainische Präsident Selenskyj nach Washington. Dort verspricht der US-Präsident weitere Unterstützung für Kiew - „so lange es nötig ist“.



US-Präsident Joe Biden sieht den Freiheitskampf der Ukraine gegen Russland als Teil eines umfassenderen Konflikts - und hat Kiew die Unterstützung der Vereinigten Staaten zugesichert „so lange es nötig ist“.

Der Kampf in der Ukraine sei „Teil von etwas viel Größerem“, sagte Biden. „Das amerikanische Volk weiß, dass die Welt sicherlich mit schlimmeren Folgen konfrontiert wäre, wenn wir angesichts solch unverhohlener Angriffe auf Freiheit und Demokratie und die Grundprinzipien der Souveränität und territorialen Integrität tatenlos zusehen würden“, sagte Biden bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus.

Die USA würden Kiew weiter mit allen Kräften unterstützen - solange dies notwendig sei, versprach Biden. „Sie werden niemals alleine dastehen“, sicherte er zu. „Das amerikanische Volk hat Sie bei jedem Schritt begleitet, und wir werden an Ihrer Seite bleiben, so lange es nötig ist.“ Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten setzten sich dafür ein, dass das tapfere ukrainische Volk sein Land gegen Russland verteidigen könne - wie lange auch immer das dauern werde.

Biden: Nato und EU noch nie so geeint gesehen

„Ich sehe keinen Grund zur Annahme, dass die Unterstützung nachlassen wird“, sagte Biden weiter. Er habe die Nato und die Europäische Union noch nie so geeint gesehen. „Und ich sehe keine Anzeichen dafür, dass sich daran etwas ändern wird. Wir alle wissen, was hier auf dem Spiel steht - die Idee der Souveränität, die UN-Charta“, so der Präsident.

Biden warf Russland vor, „den Winter als Waffe“ einzusetzen. Moskau greife während der kältesten und dunkelsten Jahreszeit gezielt die Infrastruktur der Ukraine an. Russland lasse die Menschen in der Ukraine hungern und frieren. „Das ist das jüngste Beispiel für die ungeheuerlichen Gräueltaten, die die russischen Streitkräfte an unschuldigen ukrainischen Zivilisten, Kindern und ihren Familien begehen.“

Selenskyj an Amerikaner: „Ich wünsche Ihnen Frieden“

Selenskyj dankte seinem amerikanischen Kollegen erneut für die Unterstützung seines Landes. Er betrachte seinen Besuch in Washington als „historisch“, da die USA und die Ukraine nunmehr echte Partner und Verbündete geworden seien, sagte Selenskyj. Er bedankte sich auch für das neuste militärische Unterstützungspaket. Das darin enthaltene Patriot-Flugabwehrsystem werde den Luftraum der Ukraine vor weiteren „Terrorangriffen“ des russischen Militärs auf die ukrainische Infrastruktur schützen.

Dann richtete sich Selenskyj mit eindringlichen Worten an das amerikanische Volk gewandt. „Ich wünsche Ihnen Frieden“, sagte Selenskyj auf Englisch auf die Frage, was seine Botschaft an die amerikanische Bevölkerung sei. Er wünsche den Menschen in den USA, dass Sie Ihre Kinder leben und aufwachsen sehen könnten, dass sie verfolgen könnten, wie diese zur Universität gingen und eigene Kinder bekämen. Frieden sei das Wichtigste. „Wir kämpfen wirklich für einen gemeinsamen Sieg gegen diese Tyrannei“, so Selenskyj. „Und wir werden gewinnen.“ Dessen sei er sich sicher.

Die USA sind der wichtigste Verbündete der Ukraine. Sie unterstützen das Land bei der Verteidigung gegen Russlands Angriff unter anderem mit Militärausrüstung und Geld. Anlässlich des Besuchs von Selenskyj kündigten die USA ein weiteres Militärhilfe-Paket in Höhe von 1,85 Milliarden US-Dollar (rund 1,7 Milliarden Euro) an. Darin enthalten ist auch eine Patriot-Batterie. Das Luftverteidigungssystem dürfte Russlands Angriffe mit Raketen und Drohnen auf die zivile Infrastruktur in der Ukraine erschweren.

