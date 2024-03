USA Biden unterzeichnet Haushaltsgesetz - Shutdown abgewendet

Das nun verabschiedete 1,2 Billionen US-Dollar (etwa 1,1 Billionen Euro) umfassende Haushaltspaket finanziert einen großen Teil der Geschäfte der US-Regierung. „Diese Vereinbarung stellt einen Kompromiss dar, was bedeutet, dass keine Seite alles bekommen hat, was sie wollte“, erklärte Biden. Aber die „extremen Kürzungen“ im Haushalt, die Republikaner gefordert hätten, seien nicht durchgekommen. Biden drängte den Kongress gleichzeitig, neue Hilfen für die Ukraine und ein Migrationsgesetz zum Schutz der Grenze zu verabschieden. „Es ist Zeit, dies zu erledigen“, so Biden.