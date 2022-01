USA : Biden will eine Milliarde Corona-Heimtests bereitstellen

Biden will eine Milliarde Corona-Heimtests bereitstellen

Will neben den Schnelltests den US-Bürgern auch hochwertige Masken gratis zur Verfügung stellen: Joe Biden. Foto: Andrew Harnik/AP/dpa

Washington 500 Millionen Tests hat US-Präsident Joe Biden bereits in Aussicht gestellt. Nun sollen weitere 500 Millionen hinzu kommen. Diese sollen kostenlos an die Bürger verteilt werden.

Die US-Regierung will insgesamt eine Milliarde Corona-Selbsttests für Bürger bereitstellen.

Präsident Joe Biden kündigte in Washington an, zusätzlich zu den bereits in Aussicht gestellten 500 Millionen Tests wolle die Regierung weitere 500 Millionen Tests kaufen, um sie kostenlos zu verteilen. Ab der kommenden Woche solle eine Webseite bereitstehen, auf der die Tests zur Lieferung nach Hause bestellt werden könnten. Die Vereinigten Staaten haben rund 330 Millionen Einwohner.