USA Biden will Hilfspaket für Ukraine und Israel

US-Präsident Joe Biden hat die Menschen in den USA in einer leidenschaftlichen Rede aufgefordert, der Ukraine und Israel beizustehen, und ein umfassendes Hilfspaket in Aussicht gestellt. Er wollte dieses am Freitag beim US-Kongress beantragen, kündigte Biden am Donnerstagabend (Ortszeit) in einer seltenen Ansprache aus dem Oval Office im Weißen Haus an.