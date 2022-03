Krieg gegen die Ukraine : Biden will offenbar Import-Stopp für russisches Öl verkünden

Biden will offenbar Import-Stopp für russisches Öl verkünden

Berlin/Washington Auch hierzulande befürwortet einer Umfrage zufolge eine Mehrheit ein Embargo auf Öl und Gas aus Russland. Der Wirtschaftsminister warnt jedoch eindringlich davor. Was machen die USA?

US-Präsident Joe Biden will nach Angaben des Weißen Hauses noch heute neue Strafmaßnahmen gegen Russland verkünden. US-Medien zufolge handelt es sich dabei um einen Importstopp für russisches Öl.

Im vergangenen Jahr war Russland nach Angaben der US-Energieinformationsbehörde (EIA) das drittwichtigste Land für Einfuhren von Rohöl und Petroleumprodukten in die USA - hinter Kanada und Mexiko. Die Einfuhren aus Russland mit einem Volumen von 672.000 Barrel (je 159 Liter) pro Tag machten knapp acht Prozent aller US-Importe in dieser Kategorie aus. Die USA sind deutlich weniger abhängig von russischen Energieimporten als Europa.

Wegen des Kriegs in der Ukraine ist der Druck auf die US-Regierung auch aus dem Kongress zuletzt gewachsen, zu den bereits verhängten Strafmaßnahmen ein Einfuhrverbot für russisches Öl hinzuzufügen. Allerdings bereiten der Regierung die Benzinpreise Sorgen, deren Anstieg durch den Krieg verstärkt wurde. Am vergangenen Sonntag war der Preis für eine Gallone (knapp 3,8 Liter) Normalbenzin im landesweiten Durchschnitt erstmals seit 2008 auf mehr als vier Dollar (3,68 Euro) gestiegen.

Habeck warnt vor „schwerer Wirtschaftskrise“

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck warnt indes vor einem starken Wirtschaftseinbruch im Fall eines Embargos für Öl und Gas aus Russland. „Wir reden dann über eine schwere Wirtschaftskrise in Deutschland und damit in Europa“, sagte der Grünen-Politiker in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv.