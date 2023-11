USA Biden wirft Trump Nazi-Rhetorik vor

„Auch hier werden die gleichen Ausdrücke wiedergegeben, die im nationalsozialistischen Deutschland verwendet wurden“, so Biden. Es gebe viele Gründe, gegen Donald Trump zu sein, „aber verdammt, er sollte nicht Präsident werden“. Die Rede Trumps in New Hampshire hatte zuvor auch das Weiße Haus zu einem Statement veranlasst. Die Begrifflichkeiten seien „für amerikanische Veteranen, die in den 1940er Jahren die Uniform ihres Landes trugen, erschreckend erkennbar“, sagte ein Regierungssprecher laut US-Medien.