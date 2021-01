Künftiger US-Präsident hat viel vor : Bidens Tag eins: Abkehr von Einreiseverbot, Rückkehr in Klimavertrag

Washington Der künftige US-Präsident Joe Biden will unmittelbar nach seiner Amtseinführung etwa ein Dutzend Maßnahmen umsetzen, die auch für die versprochene Abkehr von Donald Trumps Kurs stehen.

Joe Biden hat viel vor - und will sich dafür auch keine Zeit verlieren: Unmittelbar nach seiner Amtseinführung will der künftige US-Präsidentetwa gleich ein Dutzend Maßnahmen umsetzen und damit die versprochene Abkehr von Donald Trumps Kurs einleiten. Biden werde am Mittwoch unter anderem das von Trump verhängte Einreiseverbot für Bürger aus mehreren überwiegend muslimisch geprägten Ländern rückgängig machen und die USA zurück in das Pariser Klimaabkommen führen, erklärte der künftige Stabschef im Weißen Haus, Ronald Klain, am Samstag.