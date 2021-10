USA : Bill Clinton wegen Harnwegsinfektion auf Intensivstation

Washington Sorge um Bill Clinton: Der Ex-Präsident wurde bereits am Dienstag in ein Krankenhaus eingeliefert. Seine Ärzte sind optimistisch und gehen davon aus, der 75-Jährige könne bald nach Hause.

Der 75-Jährige sei bereits „auf dem Weg der Besserung, guter Dinge und sei den Ärzten, Pflegern und Mitarbeitern, die ihn ausgezeichnet behandelten, unglaublich dankbar“, schrieb sein Sprecher Angel Urena am Donnerstag auf Twitter.Clinton sei am Dienstag in das University of California Irvine Medical Center eingeliefert worden. Seine behandelnden Ärzte schrieben laut CNN: „Wir hoffen, dass er bald nach Hause gehen kann.“