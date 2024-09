Ukraine-Krieg Blinken besucht Kiew - Ukraine hofft auf Weitschusserlaubnis

Peskow fügte hinzu, derzeit werde in den Medien Stimmung für den angeblich bereits gefallenen Entschluss gemacht. Nach Darstellung Peskows verstrickt sich der Westen so immer tiefer in den Konflikt. Er kündigte eine entsprechende Reaktion Moskaus an. Details nannte er nicht. Stattdessen betonte er einmal mehr die Notwendigkeit des in Moskau nur „militärische Spezialoperation“ genannten Kriegs.