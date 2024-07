Reaktion der USA Blinken: USA haben Bedenken über Wahlergebnis in Venezuela

Die USA haben Zweifel an dem von der Wahlkommission in Venezuela verkündeten Ergebnis der Präsidentenwahl in dem südamerikanischen Land geäußert. „Wir haben ernsthafte Bedenken, dass das angekündigte Ergebnis weder den Willen noch die Stimmen des venezolanischen Volkes widerspiegelt“, sagte Außenminister Antony Blinken laut US-Medien bei einem Besuch in Tokio.