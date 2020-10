Reporterlegende : Bob Woodward: Das Undenkbare kann bei US-Wahl geschehen

Donald Trump, Präsident der USA, bei einer Wahlkampfveranstaltung am internationalen Flughafen Tucson im Bundesstaat Arizona. Foto: Ross D. Franklin/AP/dpa

Berlin Er enthüllte einst den Watergate-Skandal mit und ist die vergangenen Jahrzehnte stets ein genauer Beobachter der Politik in seinem Land geblieben. Nun befürchtet der US-Journalist Bob Woodward schwerste Verwerfungen bei der anstehenden Präsidentenwahl.

Der US-Investigativjournalist und Autor Bob Woodward (77) will schwerwiegende Konsequenzen im Fall einer Wahlniederlage von Präsident Donald Trump nicht ausschließen.

„Er verhält sich verdächtig. Hier kann das Undenkbare geschehen“, sagte Woodward in einem Interview des Magazins „Spiegel“ (Donnerstag).

Trumps demokratischer Herausforderer Joe Biden liegt weniger als zwei Wochen vor der Wahl am 3. November in landesweiten Umfragen zwar in Führung, aber Woodward schließt auch einen Wahlsieg Trumps nicht aus. „Nun, es ist durchaus möglich, dass er gewinnt. Eine Reihe von Leuten glaubt, es sei unmöglich. Ich traue den Umfragen nicht.“