Brasiliens Präsident : Bolsonaro räumt Niederlage nicht explizit ein

Brasília Nach seiner Wahlniederlage gegen seinen Kontrahenten Lula hüllt sich Brasiliens rechter Präsident Bolsonaro tagelang in Schweigen. Das Land hält den Atem an. Nun meldet er sich zu Wort.

„Ich möchte mich bei den 58 Millionen Brasilianern bedanken, die mich am 30. Oktober gewählt haben“, sagte Bolsonaro am Dienstag in einer kurzen Erklärung in seiner Residenz in Brasília. „Als Präsident und Bürger werde ich weiter alle Anforderungen unserer Verfassung erfüllen.“