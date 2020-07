Turbulent ist kein Ausdruck : Boris Johnson blickt auf sein erstes Jahr als Premierminister zurück

London Der britische Premierminister Boris Johnson blickt auf zwölf Monate voller Höhen und Tiefen auf seinem Posten zurück. Die Aussichten auf ein erfolgreiches zweites Amtsjahr sind gering.

Heftige Kritik an Quarantänepflicht in Großbritannien

Selbstisolation bei Einreise : Heftige Kritik an Quarantänepflicht in Großbritannien

Boris Johnson wurde einmal gefragt, was seine liebste Filmszene sei und antwortete: „Die mehrfachen Vergeltungsmorde am Ende von ‚Der Pate‘.“ Siehe da, der joviale Politclown hat auch seine dunkle Seite. Wie brutal er sein kann, demonstrierte Johnson, nachdem er am 24. Juli 2019 in die Downing Street einzog und kurzerhand 17 Minister feuerte, die nicht Brexit-treu genug waren. Seine Kabinettsumbildung wurde von der britischen Presse wahlweise mit „Kehraus“, „Blutbad“ oder „Massaker“ kommentiert.

Nachdem der Premierminister am 31. Januar den formellen Austritt Großbritanniens aus der EU feierte, ging er in Urlaub. Während er Ferien in Übersee machte, breitete sich im Königreich das Coronavirus aus. Johnson ignorierte die Gefahr, nahm an den ersten fünf Krisensitzungen nicht teil und brüstete sich im März noch damit, Covid-Patienten die Hände geschüttelt zu haben. Viel zu spät am 23. März ging Großbritannien in den Lockdown.