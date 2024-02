Nahost-Krieg Borrell: EU-Staaten fordern sofortige Feuerpause für Gaza

Ein Resolutionsentwurf der Vereinigten Staaten zum Gaza-Krieg deutet auf eine weitere Distanzierung Washingtons vom israelischen Militäreinsatz im Süden des Gazastreifens hin. In der Beschlussvorlage für den Weltsicherheitsrat heißt es, dass die geplante Bodenoffensive Israels in die Stadt Rafah „zu weiteren Schäden für Zivilisten und ihrer weiteren Vertreibung, möglicherweise auch in Nachbarländer, führen würde“. Deshalb sollte „eine derart große Bodenoffensive unter den gegenwärtigen Umständen nicht durchgeführt werden“. Außerdem heißt es in dem Text, es brauche eine „vorübergehende Waffenruhe in Gaza so bald wie möglich“. Der Text liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.