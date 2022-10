Wahlen : Bosnien-Herzegowina wählt Parlamente und Präsidenten

Sarajevo Mit den zur Wahl stehenden Parteien steht dem Land eine Zerreißprobe bevor. Werden bei der Abstimmung der gut drei Millionen Bürger auch nicht-nationalistische Parteien zulegen können?

In Bosnien-Herzegowina haben am Sonntag landesweite Wahlen begonnen. Rund 3,3 Millionen Bürger sind dazu aufgefordert, die dreiköpfige Staatsspitze, das Bundesparlament und die Parlamente in den beiden weitgehend selbstständigen Landesteilen zu wählen. Das kleine Balkanland leidet unter den Gegensätzen zwischen seinen Volksgruppen, die zum Teil ihre jeweils nationalistischen Parteien unterstützen. Etwa die Hälfte der Bevölkerung sind muslimische Bosnier, ein Drittel orthodoxe Serben und rund 15 Prozent katholische Kroaten.