Russischer Präsident : Botschafterin: Putin will am G20-Gipfel auf Bali teilnehmen

Botschafterin: Putin will am G20-Gipfel auf Bali teilnehmen

«Es hängt von der Lage ab»: Russlands Präsident Wladimir Putin erwägt eine Teilnahe am G20-Gipfel im Herbst. Foto: Mikhail Klimentyev/Pool Sputnik Kreml/AP/dpa

Jakarta Russlands Präsident Wladimir Putin im Oktober beim G20-Gipfeltreffen auf Bali: Schwer vorstellbar oder doch normale Diplomatie?

Ungeachtet des Krieges in der Ukraine und des internationalen Drucks will der russische Präsident Wladimir Putin im Oktober am G20-Gipfeltreffen auf der indonesischen Insel Bali teilnehmen.