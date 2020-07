Druck aus dem Ausland : Brasilien verbietet Abbrennen in Amazonien für 120 Tage

Brasília Seit Anfang des Jahres wurden im brasilianischen Amazonas-Gebiet zigtausende Feuer registriert - damit soll jetzt für 120 Tage Schluss sein. Umweltminister Salles und Präsident Bolsonaro unterzeichneten ein entsprechendes Dekret.

Das von Umweltminister Ricardo Salles und Präsident Jair Bolsonaro unterschriebene Dekret wurde am Donnerstag in dem Amtsblatt „Diario Oficial“ veröffentlicht und trat auch an diesem Tag in Kraft. Beobachter deuten den Schritt als weiteren Versuch der Regierung, das Image Brasiliens im Ausland zu verbessern.