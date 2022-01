Darmprobleme : Brasiliens Präsident Bolsonaro aus Krankenhaus entlassen

São Paulo Schon zum zweiten Mal hat sich Jair Bolsonaro wegen eines Darmverschlusses in ein Krankenhaus begeben müssen. Nach zwei Tagen wurde Brasiliens rechtspopulistischer Präsident nun aber wieder entlassen.

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist am Mittwoch nach zwei Tagen aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der 66-Jährige hatte sich am Montag wegen eines Darmverschlusses aus dem Urlaub zur Behandlung in eine Klinik nach São Paulo begeben müssen.

Im Oktober stehen in Brasilien Präsidentschaftswahlen an. Bolsonaro bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Als Staatschef ist er umstritten. In Brasilien stand er zuletzt in der Kritik, weil er den Urlaub trotz schweren Überschwemmungen im Bundesstaat Bahia nicht unterbrochen hatte.