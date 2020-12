Der letzte Versuch : Brexit-Handelspakt hängt am seidenen Faden

Brexit-Handelspakt hängt am seidenen Faden

London/Brüssel Es steht Spitz auf Knopf: Immer noch ist unklar, ob ein Handelspakt der EU mit Großbritannien gelingt. Noch geben beide Seiten nicht auf: Am Sonntag gibt es noch einmal Verhandlungen.

Der geplante Brexit-Handelspakt der Europäischen Union mit Großbritannien hängt am seidenen Faden.

Knapp vier Wochen vor Ende der Brexit-Übergangsphase bleiben immer noch entscheidende Differenzen, wie EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Premierminister Boris Johnson nach einem Telefonat mitteilten. Am Sonntag sollen die Verhandlungen der Chefunterhändler in Brüssel fortgesetzt werden - wohl der letzte Versuch. Am Montagabend wollen von der Leyen und Johnson dann Bilanz ziehen.