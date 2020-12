Zölle drohen : Brexit-Handelspakt: Neue Frist bis Sonntag

Brüssel/London Das EU-Parlament will einen Brexit-Handelspakt bis spätestens am Sonntag auf dem Tisch liegen haben. Auch für die Ratifizierung im britischen Parlament kommen nur noch wenige Tage infrage.

Die Chancen dafür ständen derzeit jedoch bei weniger als 50 Prozent, sagte Gove. Dass die Verhandlungen nach einem Scheitern im neuen Jahr wieder aufgenommen werden könnten, schloss er aus. Es werde weiter Kontakt geben, aber man werde nicht in absehbarer Zeit zu Gesprächen über ein Handelsabkommen an den Verhandlungstisch zurückkehren, so Gove in einem Parlamentsausschuss am Donnerstag.