Vorgeschmack auf das Chaos : Brexit-Handelspakt: Optionen schwinden

Lastwagen stehen in der Nähe von Folkestone in der Grafschaft Kent im Stau, nachdem der Zugang zum Eurotunnel geschlossen wurde. Foto: Steve Parsons/PA Wire/dpa

Brüssel Nächste Woche Donnerstag kommt der wirtschaftliche Brexit. Gelingt es noch, die Folgen abzumildern? Beim gewünschten Handelsvertrag ist man immer noch nicht weiter. Und auch in einer anderen Frage gibt sich London hart.

Bei den Gesprächen beider Seiten über einen Handelspakt ist auch am Montag kein Fortschritt erkennbar. Und selbst wenn noch ein Vertrag gelingen sollte, kann er nicht mehr ratifiziert werden. Schon jetzt bahnt sich in Großbritannien ein Reise- und Transportchaos an - nicht nur wegen des Brexits, sondern auch wegen des mutierten Coronavirus.