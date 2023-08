Gipfel Brics-Gruppe will G7-Gegengewicht schaffen

Russland sieht sich dabei voll in seinem Element. Eine Erweiterung von Brics sei zweifellos eine bedeutende Stärkung und „erhöht ihr Gewicht in den globalen Fragen“, wie Russlands Außenminister Sergej Lawrow vorab sagte. Er vertritt Kremlchef Wladimir Putin, der dem Treffen sicherheitshalber fernbleibt. Der 70-Jährige müsste sonst fürchten, wegen seiner Invasion in der Ukraine gemäß dem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichts in Den Haag als Kriegsverbrecher festgenommen zu werden.