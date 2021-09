Corona-Pandemie : Britische Impfkommission gegen Impfung 12- bis 15-Jähriger

Eine Ärztin füllt im Gesundheitszentrum von Coventry (England) einen Coronavirus-Impfstoff in eine Spritze. Foto: Jacob King/PA Wire/dpa

London Überwiegen die Nutzen bei der Corona-Impfung Jugendlicher zwischen 12 und 15 Jahren die Risiken? Die britische Impfkommission ist davon offenbar nicht überzeugt.

Die Kommission erweiterte zwar ihre Impfempfehlung für an Herz, Lungen und Leber erkrankte Kinder und Jugendliche dieser Altersgruppe, eine allgemeine Impfempfehlung wollte sie aber nicht aussprechen. Zur Begründung hieß es am Freitag in einer Mitteilung der Gesundheitsbehörde Public Health England, die gesundheitlichen Vorteile einer Impfung seien für gesunde Menschen dieser Altersgruppe marginal.