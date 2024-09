Militär Britischer Verteidigungsminister wirbt um Computerspieler

Großbritanniens Verteidigungsminister John Healey will gezielt Computerspieler fürs Militär anwerben. „Wenn Sie ein Topspieler oder Programmierer sind: Ihr Land braucht Sie“, sagte Healey bei einer Konferenz der Labour-Partei in Liverpool. Dort kündigte er an, insgesamt mehr Menschen für die Streitkräfte gewinnen zu wollen.