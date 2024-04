Großbritannien Britisches Parlament genehmigt Ruanda-Abschiebepakt

Der zum Europarat gehörende Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGRMR) hatte 2022 in letzter Minute Großbritannien daran gehindert, Asylsuchende per Flieger nach Ruanda zu schicken. Premier Sunak kündigte an, einstweilige Verfügungen des EGMR künftig zu ignorieren. „Kein ausländisches Gericht wird uns daran hindern, die Flüge zu starten“, sagte er am Montag. Zugleich betonte er, der Asylpakt stehe nicht im Konflikt mit internationalem Recht.