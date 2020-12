Abkommen mit knapp 1250 Seiten : Britisches Unterhaus stimmt Brexit-Handelspakt mit der EU zu

Der britische Premierminister Boris Johnson während der Debatte im Unterhaus. Foto: House Of Commons/PA/dpa

London Klare Sache für Boris Johnson: Der britische Premier hat sein Brexit-Gesetz ohne Probleme durchs Unterhaus bekommen. Danach ist die zweite Kammer an der Reihe. Doch auch dann fehlt noch etwas.

Die Abgeordneten der ersten Kammer, des House of Commons, votierten mit überwältigender Mehrheit für das entsprechende Ratifizierungsgesetz von Premierminister Boris Johnson.

In Kraft treten sollte das Gesetz aber vermutlich erst nach Mitternacht, wenn auch das Oberhaus dafür gestimmt und Queen Elizabeth II. ihre formelle Zustimmung gegeben hat. Es gilt als sicher, dass das Gesetz auch in der zweiten Kammer, dem House of Lords, eine Mehrheit finden wird.