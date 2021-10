Fall Polen : Brüssel will Vorrang von EU-Recht mit allen Mittel schützen

Brüssel will Vorrang von EU-Recht mit allen Mittel schützen

Das Verfassungsgericht in Warschau hat entschieden, dass mehrere Artikel der EU-Verträge nicht mit der polnischen Verfassung vereinbar seien. Foto: Radek Pietruszka/PAP/dpa

Brüssel/Warschau Polnisches Verfassungsrecht oder EU-Recht - was geht vor? Für die EU-Kommissionschefin und die Opposition in Warschau ist die Antwort auch nach dem Urteil des polnischen Verfassungsgerichts eindeutig.

Die EU-Kommission will den Vorrang des EU-Rechts nach dem umstrittenen Urteil des Verfassungsgerichts in Polen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln durchsetzen.

„Wir werden die Grundprinzipien der Rechtsordnung unserer Union wahren“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag in Brüssel. „EU-Recht hat Vorrang vor nationalem Recht, einschließlich der Verfassungsbestimmungen.“ Dazu hätten sich alle EU-Staaten als Mitglieder der EU verpflichtet. „Wir werden alle Befugnisse nutzen, die wir unter den Verträgen haben, um dies sicherzustellen.“ Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki machte indes klar: Unser Platz ist in der EU.